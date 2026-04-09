Шахматы. Турнир претендентов. Лидирует гроссмейстер из Узбекистана
время публикации: 09 апреля 2026 г., 10:10 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 10:18
На Кипре проходит турнир претендентов на шахматную корону.
В нем принимают участие Хикару Накамура, Фабиано Каруана (оба США), Аниш Гири (Нидерланды), Рамешбабу Прагнаннандха (Индия). Вэй И (Китай). Жавохир Синдаров (Узбекистан) Матиас Блюбаум (Германия) и Андрей Есипенко (Россия).
После 8 туров (всего 14) лидирует Жавохир Синдаров, набравший 7 очков.
