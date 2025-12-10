x
Спорт

Бадминтон. Сборные Израиля на чемпионат Европы не вышли

Бадминтон
время публикации: 10 декабря 2025 г., 13:31 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 13:31
Бадминтон. Сборные Израиля на чемпионат Европы не вышли
AP Photo/Aurelien Morissard

Мужская и женская сборные Изаиля не вышли в финальную часть чемпионата Европы по бадминтону.

Турнир пройдет 11-15 февраля в Стамбуле.

В мужском турнире сыграют сборные: Дании, Англии )англичане победили в отборочной группе, в которой играла сборная Израиля), Финляндии, Франции, Германии, Испании, Швеции и Турции.

В женском турнире сыграют команды Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции (победитель отборочной группы, в которой выступала сборная Израиля), Германии, Турции и Украины.

