Бадминтон. Сборные Израиля на чемпионат Европы не вышли
время публикации: 10 декабря 2025 г., 13:31 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 13:31
Мужская и женская сборные Изаиля не вышли в финальную часть чемпионата Европы по бадминтону.
Турнир пройдет 11-15 февраля в Стамбуле.
В мужском турнире сыграют сборные: Дании, Англии )англичане победили в отборочной группе, в которой играла сборная Израиля), Финляндии, Франции, Германии, Испании, Швеции и Турции.
В женском турнире сыграют команды Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции (победитель отборочной группы, в которой выступала сборная Израиля), Германии, Турции и Украины.
Ссылки по теме