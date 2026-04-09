Теннис на колясках. Израильтянин стал победителем турнира в Южной Корее
время публикации: 09 апреля 2026 г., 09:09 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 09:16
В Пусане, Южная Корея, завершился теннисный турнир . ITF 175 (теннис на колясках) (Busan Open).
В парном разряде победителями стали израильтянин Сергей Лисов и китаец Чжи Чжэньсюй.
В финале они победили бразильца Даниэля Родригеса и японца Кугея Сузуки 6:4, 6:2.
