x
09 апреля 2026
|
последняя новость: 10:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 апреля 2026
|
09 апреля 2026
|
последняя новость: 10:35
09 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Теннис на колясках. Израильтянин стал победителем турнира в Южной Корее

время публикации: 09 апреля 2026 г., 09:09 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 09:16
Теннис на колясках. Израильтянин стал победителем турнира в Южной Корее
AP Photo/Rebecca Blackwell

В Пусане, Южная Корея, завершился теннисный турнир . ITF 175 (теннис на колясках) (Busan Open).

В парном разряде победителями стали израильтянин Сергей Лисов и китаец Чжи Чжэньсюй.

В финале они победили бразильца Даниэля Родригеса и японца Кугея Сузуки 6:4, 6:2.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
