"Валенсия" и "Олимпиакос" вышли в плэй-офф. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 09 апреля 2026 г., 08:06 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 08:14
Завершился двадцать шестой тур регулярного чемпионата Евролиги. В плэй-офф вышли "Валенсия" и "Олимпиакос".
Тель-авивский "Апоэль" занимает четвертое месчто.
"Маккаби" (18 побед и игра с "Апоэлем" в запасе), "Дубай" (19 побед) ведут борьбу с "Барселоной", "Црвеной Звездой" и "Монако" (по 20 побед) за место в плэй-ин.
Осталось сыграть 2 тура. Еще не сыгран перенесенный матч "Апоэль" - "Маккаби".
Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Партизан (Белград, Сербия) 79:72 (овертайм)
Счет основного времени 65:65.
Обе команды не претендуют на выход в следующий этап.
Монако (Франция) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 81:76
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 апреля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 апреля 2026