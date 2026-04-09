"Валенсия" и "Олимпиакос" вышли в плэй-офф. Результаты матчей Евролиги

Завершился двадцать шестой тур регулярного чемпионата Евролиги. В плэй-офф вышли "Валенсия" и "Олимпиакос".

Тель-авивский "Апоэль" занимает четвертое месчто.

"Маккаби" (18 побед и игра с "Апоэлем" в запасе), "Дубай" (19 побед) ведут борьбу с "Барселоной", "Црвеной Звездой" и "Монако" (по 20 побед) за место в плэй-ин.

Осталось сыграть 2 тура. Еще не сыгран перенесенный матч "Апоэль" - "Маккаби".

Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Партизан (Белград, Сербия) 79:72 (овертайм)

Счет основного времени 65:65.

Обе команды не претендуют на выход в следующий этап.

Монако (Франция) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 81:76