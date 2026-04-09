Лига чемпионов. "Атлетико" победил "Барселону", ПСЖ - "Ливерпуль"
время публикации: 09 апреля 2026 г., 07:26 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 07:26
Состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.
Барселона (Испания) - Атлетико (Мадрид, Испания) 0:2
В первом тайме "Барселона" играла лучше.
Но после удаления Кубарси на 44-й минуте инициативой владели гости. Голы забили Хулиан Альварес и Александр Серлот.
ПСЖ (Франция) - Ливерпуль (ААнглия) 2:0
"Ливерпуль" не нанес ни одного точного удара за весь матч.
Голы забили Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия.
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 апреля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 апреля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 апреля 2026