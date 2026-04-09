Лига чемпионов. "Атлетико" победил "Барселону", ПСЖ - "Ливерпуль"

Состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.

Барселона (Испания) - Атлетико (Мадрид, Испания) 0:2

В первом тайме "Барселона" играла лучше.

Но после удаления Кубарси на 44-й минуте инициативой владели гости. Голы забили Хулиан Альварес и Александр Серлот.

ПСЖ (Франция) - Ливерпуль (ААнглия) 2:0

"Ливерпуль" не нанес ни одного точного удара за весь матч.

Голы забили Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия.