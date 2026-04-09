Отборочный матч юношеского Евро. Израильтянки разгромили сборную Мальты

В матче отборочного турнира женского юношеского чемпионата Европы по футболу (спортсменки до 19 лет) израильтянки разгромили сборную Мальты 7:0.

Два мяча забила Ор Диван (Кирьят Гат).

По разу отличились Тамар Горен (Майнц, Германия), Ади Адас Гулден (Санта Клара Бронкос, США), 17-летняя Тамар Липсикас Гева, 17-летняя Талия Камин и 17-летняя Шай Эльмалех.

В параллельном матче группы 3 Лиги В болгарки разгромили сборную Казахстана 5:1.