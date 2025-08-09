Юношеский Евробаскет. Израильтянки победили сборную Турции

В Португалии продолжается женский юношеский чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет).

В матче мини-ткрнира за 5-8-е места израильтянки победили сборную Турции 80:78.

После 10 минут ничья 19:19.

Первую половину матча выиграли турчанки 40:33.

Израильтянки переломили ход поединка в третьей четверти. После 30 минут 60:57 в пользу нашей команды.

У сборной Турции выдающийся матч провели Церен Акпинар (22 + 6 передач) и Элиф Истанбулоглу (20 + 16 подборов).

Лучшая в составе сборной Израиля Галь Равив (19 + 3 передачи).

Завтра в матче за пятое место израильтянки сыграют со сборной Бельгии.