Кадетский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтяне проиграли туркам

В Тбилиси стартовал кадетский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 16 лет).

В первом матче израильтяне проиграли сборной Турции 65:76.

После 10 минут 20;11, 20 - 36:30, 30 - 56:50.

Лучшим у победителей был Омер Кутлуай (25 + 7 подборов).

Лучший в сборной Израиля - Омри Орланд (17 + 6 подборов).

В группе А также играют сборные Эстонии и Литвы. Литовцы разгромили эстонцев 85:65.