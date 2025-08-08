Кадетский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтяне проиграли туркам
время публикации: 08 августа 2025 г., 17:42 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 17:42
В Тбилиси стартовал кадетский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 16 лет).
В первом матче израильтяне проиграли сборной Турции 65:76.
После 10 минут 20;11, 20 - 36:30, 30 - 56:50.
Лучшим у победителей был Омер Кутлуай (25 + 7 подборов).
Лучший в сборной Израиля - Омри Орланд (17 + 6 подборов).
В группе А также играют сборные Эстонии и Литвы. Литовцы разгромили эстонцев 85:65.
Ссылки по теме