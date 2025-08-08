СМИ. Скандал в WNBA с бросками фаллоимитаторов - рекламный трюк криптовалютчиков
время публикации: 08 августа 2025 г., 17:54 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 18:03
В матчах женской НБА произошла серия инцидентов с бросками на площадку во время матчей фаллоимитаторов.
С 29 июля таких инцидентов было 6.
Двое метателей были задержаны.
После этого выяснилось, что это не отдельные хулиганские выходки, а спланированная акция группы, продвигающей криптовалюту мемкоин, сообщает "Спорт-экспресс".
