Спорт

СМИ. Скандал в WNBA с бросками фаллоимитаторов - рекламный трюк криптовалютчиков

Баскетбол
Скандалы в спорте
НБА
время публикации: 08 августа 2025 г., 17:54 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 18:03
СМИ. Скандал в WNBA с бросками фаллоимитаторов - рекламный трюк криптовалютчиков
AP Photo/LM Otero

В матчах женской НБА произошла серия инцидентов с бросками на площадку во время матчей фаллоимитаторов.

С 29 июля таких инцидентов было 6.

Двое метателей были задержаны.

После этого выяснилось, что это не отдельные хулиганские выходки, а спланированная акция группы, продвигающей криптовалюту мемкоин, сообщает "Спорт-экспресс".

Спорт
