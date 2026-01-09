Поражение "Валенсии". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 09 января 2026 г., 07:50 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 07:56
Состоялись матчи двадцать первого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Монако" обыграл "Валенсию" 101:92.
Дубай (ОАЭ) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 92:81
Прервалась серия из 4 побед турецкого клуба.
Панатинаикос (Афины, Греция) - Виртус (Болонья, Италия) 84:71
"Панатинаикос" прервал серию из двух поражений, "Виртус" - из двух побед.
Валенсия (Испания) - Монако (Франция) 92:101
"Валенсия" лидирует вместе с "Апоэлем".
