Спорт

Поражение "Валенсии". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 09 января 2026 г., 07:50 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 07:56
Поражение "Валенсии". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Young Kwak

Состоялись матчи двадцать первого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Монако" обыграл "Валенсию" 101:92.

Дубай (ОАЭ) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 92:81

Прервалась серия из 4 побед турецкого клуба.

Панатинаикос (Афины, Греция) - Виртус (Болонья, Италия) 84:71

"Панатинаикос" прервал серию из двух поражений, "Виртус" - из двух побед.

Валенсия (Испания) - Монако (Франция) 92:101

"Валенсия" лидирует вместе с "Апоэлем".

