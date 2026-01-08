x
Спорт

Достижение Гилджеса-Александера. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 08 января 2026 г., 14:51
Достижение Гилджеса-Александера. Результаты матчей НБА
AP Photo/Gerald Leong

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Финикс" в гостях разгромил "Мемфис" 117:98.

Нью-Йорк Никс - Лос-Анджелес Клипперс 123:111

Хозяева выиграли вторую половину матча 72:55.

Мемфис Гризлиз - Финикс Санз 98:117

Большой вклад в разгром "Мемфиса" внесли его бывшие игроки Диллон Брукс (6 сезонов в "Гризлиз") набрал 21 очко, Грейсон Аллен (два сезона) - 19.

Оклахома-Сити Тендер - Юта Джаз 129:125 (овертайм)

Лидер "Тендер" Шай Гилджес-Александр набрал 46 очков. Он набрал 9 очков в овертайме. Шай набирает не менее 20 очков в 109-м матче подряд - второй результат в истории НБА.

Основное время 114:114.

Сан-Антонио Сперс - Лос-Анджелес Лейкерс 107:91

"Сан-Антонио" поднялся на второе место в Западной конференции.

Келдон Джонсон (Сперс) набрал 27 очков. Лидер техасцев Виктор Вембаньяма сделал "дабл-дабл" (16 + 14 подборов).

Лидер "Лейкерс" Лука Дончич сделал "трипл-дабл" (38 + 10 подборов + 10 передач). Лкброн Джеймс не играл.

Голден Стэйт Уорриорз - Милуоки Бакс 120:113

Лидер "воинов" Стефен Карри набрал 31 очко, сделал 7 подборов и 7 передач.

