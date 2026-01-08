Достижение Гилджеса-Александера. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Финикс" в гостях разгромил "Мемфис" 117:98.
Нью-Йорк Никс - Лос-Анджелес Клипперс 123:111
Хозяева выиграли вторую половину матча 72:55.
Мемфис Гризлиз - Финикс Санз 98:117
Большой вклад в разгром "Мемфиса" внесли его бывшие игроки Диллон Брукс (6 сезонов в "Гризлиз") набрал 21 очко, Грейсон Аллен (два сезона) - 19.
Оклахома-Сити Тендер - Юта Джаз 129:125 (овертайм)
Лидер "Тендер" Шай Гилджес-Александр набрал 46 очков. Он набрал 9 очков в овертайме. Шай набирает не менее 20 очков в 109-м матче подряд - второй результат в истории НБА.
Основное время 114:114.
Сан-Антонио Сперс - Лос-Анджелес Лейкерс 107:91
"Сан-Антонио" поднялся на второе место в Западной конференции.
Келдон Джонсон (Сперс) набрал 27 очков. Лидер техасцев Виктор Вембаньяма сделал "дабл-дабл" (16 + 14 подборов).
Лидер "Лейкерс" Лука Дончич сделал "трипл-дабл" (38 + 10 подборов + 10 передач). Лкброн Джеймс не играл.
Голден Стэйт Уорриорз - Милуоки Бакс 120:113
Лидер "воинов" Стефен Карри набрал 31 очко, сделал 7 подборов и 7 передач.