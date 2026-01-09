Футбол. "Реал" победил в дерби и вышел в финал Суперкубка Испании

В финале Суперкубка Испании, который проводится в Саудовской Аравии, встретятся "Барселона" и мадридский "Реал".

"Королевский клуб" в полуфинале одолел мадридский "Атлетико" 2:1.

На второй минуте Федерико Вальверде ударом со штрафного открыл счет 0:1. Капитан "Реала" метров с 22-х послал мяч в "девятку".

На 29-й минуте "Реал" мог удвоить преимущество. "Матрасники" неудачно подали угловой. Быстрая контратака. Родриго ворвался в штрафную, обыграл защитника, но Облака переиграть не смог.

На 35-й минуте после подачи углового опасно пробил Серлот. Куртуа парировал мяч, летевший под перекладину.

На 55-й минуте Родриго обыграл защитника, ворвался в штрафную и послал мяч в угол 0:2.

Через 3 минуты Джулиано Симеоне навесил. Серлот головой переправил мяч в сетку 1:2.

На 67-й минуте Куртуа парировал мяч после удара Серлота метров с 10.