Юношеский Уимблдон. Израильтянин проиграл во втором круге

Израильский теннисист Дэн Бранд проиграл во втором круге юношеского Уимблдона.

Он уступил Куан Шу Чену (Тайвань) 5:7, 6:3, 6:7.

Во втором раунде парного турнира Дэн Бранд и бразилец Педро Энрике Шабайголти сыграют с американцами Майклом Антониусом и Эндрю Джонсоном, второй парой посева.