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Юношеский Уимблдон. Израильтянин проиграл во втором круге

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 08 июля 2026 г., 10:49 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 10:55
Юношеский Уимблдон. Израильтянин проиграл во втором круге
AP Photo/Maja Smiejkowska

Израильский теннисист Дэн Бранд проиграл во втором круге юношеского Уимблдона.

Он уступил Куан Шу Чену (Тайвань) 5:7, 6:3, 6:7.

Во втором раунде парного турнира Дэн Бранд и бразилец Педро Энрике Шабайголти сыграют с американцами Майклом Антониусом и Эндрю Джонсоном, второй парой посева.

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