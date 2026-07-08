Юношеский Уимблдон. Израильтянин проиграл во втором круге
время публикации: 08 июля 2026 г., 10:49 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 10:55
Израильский теннисист Дэн Бранд проиграл во втором круге юношеского Уимблдона.
Он уступил Куан Шу Чену (Тайвань) 5:7, 6:3, 6:7.
Во втором раунде парного турнира Дэн Бранд и бразилец Педро Энрике Шабайголти сыграют с американцами Майклом Антониусом и Эндрю Джонсоном, второй парой посева.
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