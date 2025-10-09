Полузащитник сборной Того сломал шею в матче чемпионата Китая
время публикации: 09 октября 2025 г., 14:54 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 14:54
В матче чемпионата Китая "Гуанси Пингго" - "Чунцин Тунлянлун" тяжелую травму получил полузащитник сборной Того Самуэль Асамоа, сообщает ВВС.
Футболист "Гуанси" упал и ударился головой о рекламный щит.
У него диагностированы переломы шейных позвонков и повреждения нервов.
Футболисту сделана операция.
Ранее Самуэль Асамоа выступал за клубы "Юпен", "Лувен", "Сент-Трюйден" (все - Бельгия), "Университатя" (Крайова, Румыния).
