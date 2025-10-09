x
09 октября 2025
|
последняя новость: 15:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 октября 2025
|
09 октября 2025
|
последняя новость: 15:38
09 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Полузащитник сборной Того сломал шею в матче чемпионата Китая

Футбол
время публикации: 09 октября 2025 г., 14:54 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 14:54
Полузащитник сборной Того сломал шею в матче чемпионата Китая
AP Photo/Mark Schiefelbein

В матче чемпионата Китая "Гуанси Пингго" - "Чунцин Тунлянлун" тяжелую травму получил полузащитник сборной Того Самуэль Асамоа, сообщает ВВС.

Футболист "Гуанси" упал и ударился головой о рекламный щит.

У него диагностированы переломы шейных позвонков и повреждения нервов.

Футболисту сделана операция.

Ранее Самуэль Асамоа выступал за клубы "Юпен", "Лувен", "Сент-Трюйден" (все - Бельгия), "Университатя" (Крайова, Румыния).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 октября 2025

Состав сборной Израиля на матч против норвежцев
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 октября 2025

Сборная Саудовской Аравии победила индонезийцев. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 октября 2025

Дор Перец не сыграет против сборных Италии и Норвегии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 октября 2025

Результаты матчей плэй-офф юношеского чемпионата мира по футболу