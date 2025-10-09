x
09 октября 2025
|
последняя новость: 09:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 октября 2025
|
09 октября 2025
|
последняя новость: 09:37
09 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Результаты матчей плэй-офф юношеского чемпионата мира по футболу

Футбол
время публикации: 09 октября 2025 г., 08:53 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 09:02
Результаты матчей плэй-офф юношеского чемпионата мира по футболу
AP Photo/Esteban Felix

Определились три четвертьфинальные пары юношеского чемпионата мира по футболу (спортсмены до 20 лет), который проходит в Чили.

В четвертьфиналах сыграют:

Мексика - Аргентина

Испания - Колумбия

Норвегия - Франция.

Япония - Франция 0:1 (дополнительное время)

Победный гол на третьей минуте, добавленной ко второму овертайму забил Люка Михал (Монако).

Парагвай - Норвегия 0:1 (дополнительное время)

Аргентина - Нигерия 4:0

Колумбия - ЮАР 3:1

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 октября 2025

Умер известный тренер, участник чемпионата мира 1986 года
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 октября 2025

Отборочный матч чемпионата мира будет судить израильский арбитр
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 октября 2025

Отборочный матч чемпионата мира по футболу. Норвежцы опасаются из-за пропалестинских протестов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 октября 2025

Юношеский чемпионат мира по футболу. Украинцы проиграли сборной Испании