Результаты матчей плэй-офф юношеского чемпионата мира по футболу

Определились три четвертьфинальные пары юношеского чемпионата мира по футболу (спортсмены до 20 лет), который проходит в Чили.

В четвертьфиналах сыграют:

Мексика - Аргентина

Испания - Колумбия

Норвегия - Франция.

Япония - Франция 0:1 (дополнительное время)

Победный гол на третьей минуте, добавленной ко второму овертайму забил Люка Михал (Монако).

Парагвай - Норвегия 0:1 (дополнительное время)

Аргентина - Нигерия 4:0

Колумбия - ЮАР 3:1