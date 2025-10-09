Результаты матчей плэй-офф юношеского чемпионата мира по футболу
Определились три четвертьфинальные пары юношеского чемпионата мира по футболу (спортсмены до 20 лет), который проходит в Чили.
В четвертьфиналах сыграют:
Мексика - Аргентина
Испания - Колумбия
Норвегия - Франция.
Япония - Франция 0:1 (дополнительное время)
Победный гол на третьей минуте, добавленной ко второму овертайму забил Люка Михал (Монако).
Парагвай - Норвегия 0:1 (дополнительное время)
Аргентина - Нигерия 4:0
Колумбия - ЮАР 3:1
