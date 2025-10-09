Дор Перец не сыграет против сборных Италии и Норвегии

Полузащитник тель-авивского "Маккаби" Дор Перец не сыграет в ближайших матчах сборной Израиля, сообщают израильские спортивные СМИ.

Он не примет участия в матчах против сборных Норвегии и Италии.

В большинстве статей использована формулировка "находится не в форме".

Вместо него в сборную вызван опорный полузащитник хайфского "Маккаби" Этан Азулай.