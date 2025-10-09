x
09 октября 2025
|
последняя новость: 10:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 октября 2025
|
09 октября 2025
|
последняя новость: 10:53
09 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Дор Перец не сыграет против сборных Италии и Норвегии

Футбол
время публикации: 09 октября 2025 г., 10:17 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 10:17
Дор Перец не сыграет против сборных Италии и Норвегии
AP Photo/Aurel Obreja

Полузащитник тель-авивского "Маккаби" Дор Перец не сыграет в ближайших матчах сборной Израиля, сообщают израильские спортивные СМИ.

Он не примет участия в матчах против сборных Норвегии и Италии.

В большинстве статей использована формулировка "находится не в форме".

Вместо него в сборную вызван опорный полузащитник хайфского "Маккаби" Этан Азулай.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 октября 2025

Результаты матчей плэй-офф юношеского чемпионата мира по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 октября 2025

Умер известный тренер, участник чемпионата мира 1986 года
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 октября 2025

Отборочный матч чемпионата мира по футболу. Норвежцы опасаются из-за пропалестинских протестов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 октября 2025

Отборочный матч чемпионата мира будет судить израильский арбитр