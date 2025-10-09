Дор Перец не сыграет против сборных Италии и Норвегии
время публикации: 09 октября 2025 г., 10:17 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 10:17
Полузащитник тель-авивского "Маккаби" Дор Перец не сыграет в ближайших матчах сборной Израиля, сообщают израильские спортивные СМИ.
Он не примет участия в матчах против сборных Норвегии и Италии.
В большинстве статей использована формулировка "находится не в форме".
Вместо него в сборную вызван опорный полузащитник хайфского "Маккаби" Этан Азулай.
