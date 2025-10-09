x
09 октября 2025
09 октября 2025
09 октября 2025
09 октября 2025
Спорт

Сборная Саудовской Аравии победила индонезийцев. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

Футбол
09 октября 2025 г.
Сборная Саудовской Аравии победила индонезийцев. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
Начался четвертый азиатский отборочный этап чемпионата мира по футболу.

Оман - Катар 0:0

Индонезия - Саудовская Аравия 2:3

На 11-й минуте Кевин Дикс (1 июля перешел из "Копенгагена" в "Боруссию" (Менхенгладбах)) реализовал пенальти 1:0. Это его первый гол за сборную Индонезии.

Саудовцы отыгрались через 6 минут. Индонезийцы неудачно вышли из обороны, потеряв мяч у своей штрафной. Салех Абу Али Шамат (Аль-Ахли) метров с 20 отправил мяч в нижний угол 1:1.

Через несколько минут саудовцы могли выйти вперед. После удара Шамата мяч попал в перекладину. На 36-й минуте Фирас Аль Бурайкан реализовал пенальти 1:2.

Несколько раз индонезийцев выручил голкипер "Далласа" Мартен Пас. На 61-й минуте он парировал мяч. Аль Бурайкан добил мяч в сетку 1:3.

На 87-й минуте Дикс реализовал пенальти 2:3.

