Сборная Саудовской Аравии победила индонезийцев. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
Начался четвертый азиатский отборочный этап чемпионата мира по футболу.
Оман - Катар 0:0
Индонезия - Саудовская Аравия 2:3
На 11-й минуте Кевин Дикс (1 июля перешел из "Копенгагена" в "Боруссию" (Менхенгладбах)) реализовал пенальти 1:0. Это его первый гол за сборную Индонезии.
Саудовцы отыгрались через 6 минут. Индонезийцы неудачно вышли из обороны, потеряв мяч у своей штрафной. Салех Абу Али Шамат (Аль-Ахли) метров с 20 отправил мяч в нижний угол 1:1.
Через несколько минут саудовцы могли выйти вперед. После удара Шамата мяч попал в перекладину. На 36-й минуте Фирас Аль Бурайкан реализовал пенальти 1:2.
Несколько раз индонезийцев выручил голкипер "Далласа" Мартен Пас. На 61-й минуте он парировал мяч. Аль Бурайкан добил мяч в сетку 1:3.
На 87-й минуте Дикс реализовал пенальти 2:3.