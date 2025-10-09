Сборная Саудовской Аравии победила индонезийцев. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

Начался четвертый азиатский отборочный этап чемпионата мира по футболу.

Оман - Катар 0:0

Индонезия - Саудовская Аравия 2:3

На 11-й минуте Кевин Дикс (1 июля перешел из "Копенгагена" в "Боруссию" (Менхенгладбах)) реализовал пенальти 1:0. Это его первый гол за сборную Индонезии.

Саудовцы отыгрались через 6 минут. Индонезийцы неудачно вышли из обороны, потеряв мяч у своей штрафной. Салех Абу Али Шамат (Аль-Ахли) метров с 20 отправил мяч в нижний угол 1:1.

Через несколько минут саудовцы могли выйти вперед. После удара Шамата мяч попал в перекладину. На 36-й минуте Фирас Аль Бурайкан реализовал пенальти 1:2.

Несколько раз индонезийцев выручил голкипер "Далласа" Мартен Пас. На 61-й минуте он парировал мяч. Аль Бурайкан добил мяч в сетку 1:3.

На 87-й минуте Дикс реализовал пенальти 2:3.