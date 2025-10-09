x
09 октября 2025
|
последняя новость: 15:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 октября 2025
|
09 октября 2025
|
последняя новость: 15:38
09 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Состав сборной Израиля на матч против норвежцев

Футбол
время публикации: 09 октября 2025 г., 14:19 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 14:19
Состав сборной Израиля на матч против норвежцев
AP Photo/Aurel Obreja

11 октября состоится отборочный матч чемпионата мира по футболу Норвегия - Израиль.

Назван стартовый состав сборной Израиля:

Даниэль Перец, Эли Даса, Став Лемкин, Идан Нехмиас, Рой Ревиво, Мухаммад Абу Фани, Манор Соломон, Элиэль Перец, Оскар Глох, Дан Битон, Анан Халайли.

Норвежцы победили в первых пяти матчах и имеют хорошие шансы на выход в финальную часть турнира.

Израильтяне набрали 9 очков в пяти играх. Столько же у итальянцев (но у них на игру меньше).

В СМИ высказывались опасения, что матч может быть сорван из-за массовых пропалестинских протестов. И норвежцам зачтут техническое поражение.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 октября 2025

Сборная Саудовской Аравии победила индонезийцев. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 октября 2025

Умер знаменитый тренер, участник клубного чемпионата мира 2025 года
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 октября 2025

Дор Перец не сыграет против сборных Италии и Норвегии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 октября 2025

Результаты матчей плэй-офф юношеского чемпионата мира по футболу