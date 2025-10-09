Состав сборной Израиля на матч против норвежцев

11 октября состоится отборочный матч чемпионата мира по футболу Норвегия - Израиль.

Назван стартовый состав сборной Израиля:

Даниэль Перец, Эли Даса, Став Лемкин, Идан Нехмиас, Рой Ревиво, Мухаммад Абу Фани, Манор Соломон, Элиэль Перец, Оскар Глох, Дан Битон, Анан Халайли.

Норвежцы победили в первых пяти матчах и имеют хорошие шансы на выход в финальную часть турнира.

Израильтяне набрали 9 очков в пяти играх. Столько же у итальянцев (но у них на игру меньше).

В СМИ высказывались опасения, что матч может быть сорван из-за массовых пропалестинских протестов. И норвежцам зачтут техническое поражение.