Состав сборной Израиля на матч против норвежцев
время публикации: 09 октября 2025 г., 14:19 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 14:19
11 октября состоится отборочный матч чемпионата мира по футболу Норвегия - Израиль.
Назван стартовый состав сборной Израиля:
Даниэль Перец, Эли Даса, Став Лемкин, Идан Нехмиас, Рой Ревиво, Мухаммад Абу Фани, Манор Соломон, Элиэль Перец, Оскар Глох, Дан Битон, Анан Халайли.
Норвежцы победили в первых пяти матчах и имеют хорошие шансы на выход в финальную часть турнира.
Израильтяне набрали 9 очков в пяти играх. Столько же у итальянцев (но у них на игру меньше).
В СМИ высказывались опасения, что матч может быть сорван из-за массовых пропалестинских протестов. И норвежцам зачтут техническое поражение.
Ссылки по теме