Чемпионат мира по тяжелой атлетике. Результаты израильтянок
время публикации: 09 октября 2025 г., 12:43 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 12:50
В Форде, Норвегия, продолжается чемпионат мира по тяжелой атлетике.
Чемпионкой в весовой категории до 77 кг стала американка Оливия Ривз, установившая мировой рекорд в рывке (123 кг), толчке (155) и сумме.
На втором месте египтянка Сара Ахмед, на третьем - Мари Санчес (Колумбия).
Израильтянка Селия Голд заняла 14-е место, украинка Ирина Домбровська - 10-е.
Израильтянка Николь Рубанович, выступающая в той же весовой категории, заняла 20-е место.
