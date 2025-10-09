Чемпионат мира по тяжелой атлетике. Результаты израильтянок

В Форде, Норвегия, продолжается чемпионат мира по тяжелой атлетике.

Чемпионкой в весовой категории до 77 кг стала американка Оливия Ривз, установившая мировой рекорд в рывке (123 кг), толчке (155) и сумме.

На втором месте египтянка Сара Ахмед, на третьем - Мари Санчес (Колумбия).

Израильтянка Селия Голд заняла 14-е место, украинка Ирина Домбровська - 10-е.

Израильтянка Николь Рубанович, выступающая в той же весовой категории, заняла 20-е место.