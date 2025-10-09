Противостояние Израиль-Турция в Лиге чемпионов. "Апоэль" победил

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов ФИБА было два противостояния клубов из Израиля и Турции.

Апоэль (Холон, Израиль) – Бурсаспор (Турция) 84:74

Вторую половину матча израильтяне выиграли 51:32.

Отличный матч провели лидеры "Апоэля" Ксавьер Манфорд (26 + 8 подборов), Деррик Уолтон (20 + 4 подбора + 11 передач), Джордан Макрэй (19)

Тофас (Турция) – Бней Герцлия 90:86

"Дабл-дабл" сделал центровой "Тофаса" Марек Блажевич (25 + 12 подборов).