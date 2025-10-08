x
08 октября 2025
|
последняя новость: 23:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 октября 2025
|
08 октября 2025
|
последняя новость: 23:54
08 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Тель-авивское дерби в Евролиге. "Маккаби" победил "Апоэль"

Баскетбол
время публикации: 08 октября 2025 г., 23:10 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 23:18
Тель-авивское дерби в Евролиге. "Маккаби" победил "Апоэль"
AP Photo/Sue Ogrocki

В стартовом матче третьего тура основного этапа Евролиги тель-авивский "Маккаби" победил тель-авивский "Апоэль" 103:90.

Это первая победа "Маккаби" в Евролиге в этом сезоне. И первое поражение "Апоэля".

После 10 минут впереди "Апоэль" 25:24.

Первая половина матча завершилась вничью 45:45. На 25-й минуте ничья 55:55.

После трех четвертей в счете вел "Маккаби" 72:70.

Отличную игру провели лидеры "Маккаби" Лонни Уокер (20 + 4 передачи) и Оше Бриссетт (19 + 4 подбора).

Лучший в составе "Апоэля" Элайджа Брайант (18), выступавшй за "Маккаби" в 2020-21 годах.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 октября 2025

Сегодня состоится первое тель-авивское дерби в Евролиге
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 октября 2025

Начался групповой этап баскетбольной Лиги чемпионов. Результаты матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 октября 2025

Сверхрезультативная игра в Клайпеде. Результаты матчей Еврокубка
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 октября 2025

Евролига. "Апоэль" победил "Анадолу Эфес"