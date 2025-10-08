Тель-авивское дерби в Евролиге. "Маккаби" победил "Апоэль"

В стартовом матче третьего тура основного этапа Евролиги тель-авивский "Маккаби" победил тель-авивский "Апоэль" 103:90.

Это первая победа "Маккаби" в Евролиге в этом сезоне. И первое поражение "Апоэля".

После 10 минут впереди "Апоэль" 25:24.

Первая половина матча завершилась вничью 45:45. На 25-й минуте ничья 55:55.

После трех четвертей в счете вел "Маккаби" 72:70.

Отличную игру провели лидеры "Маккаби" Лонни Уокер (20 + 4 передачи) и Оше Бриссетт (19 + 4 подбора).

Лучший в составе "Апоэля" Элайджа Брайант (18), выступавшй за "Маккаби" в 2020-21 годах.