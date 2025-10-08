Начался групповой этап баскетбольной Лиги чемпионов. Результаты матчей
время публикации: 08 октября 2025 г., 06:45 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 06:45
Начался групповой этап Лиги чемпионов ФИБА.
Прометеас (Патры, Греция) - Гейдельберг (Германия) 89:83
Нимбурк (Чехия) - Сабах (Баку, Азербайджан) 93:65
"Нимбурк" тренирует израильтянин Амэль Орен.
Вюрцбург (Германия) - Триест (Италия) 78:63
Галатасарай (Стамбул, Турция) - Игокеа (Лактаси, Босния и Герцеговина) 94:82
Летувас Ритас (Вильнюс, Литва) - Легия (Варшава, Польша) 93:85
ВЭФ (Рига, Латвия) - АЕК (Афины, Греция) 53:69
Ховентут (Бадалона, Испания) - Шоле (Франция) 91:83
Бенфика (Лиссабон, Португалия) - Гран Канария (Испания) 61:98
