08 октября 2025
08 октября 2025
08 октября 2025
08 октября 2025
Спорт

Начался групповой этап баскетбольной Лиги чемпионов. Результаты матчей

Баскетбол
время публикации: 08 октября 2025 г., 06:45
Начался групповой этап баскетбольной Лиги чемпионов. Результаты матчей
AP Photo/Abbie Parr

Начался групповой этап Лиги чемпионов ФИБА.

Прометеас (Патры, Греция) - Гейдельберг (Германия) 89:83

Нимбурк (Чехия) - Сабах (Баку, Азербайджан) 93:65

"Нимбурк" тренирует израильтянин Амэль Орен.

Вюрцбург (Германия) - Триест (Италия) 78:63

Галатасарай (Стамбул, Турция) - Игокеа (Лактаси, Босния и Герцеговина) 94:82

Летувас Ритас (Вильнюс, Литва) - Легия (Варшава, Польша) 93:85

ВЭФ (Рига, Латвия) - АЕК (Афины, Греция) 53:69

Ховентут (Бадалона, Испания) - Шоле (Франция) 91:83

Бенфика (Лиссабон, Португалия) - Гран Канария (Испания) 61:98

Спорт
