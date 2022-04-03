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NEWSru.co.il :: В мире3 апреля 2022 г., 09:01

В Мариуполе в результате обстрела погиб режиссер и ученый Мантас Кведаравичюс

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Мариуполь. Весна 2022

Стало известно, что 2 апреля в Мариуполе в результате ракетного обстрела погиб литовский документалист Мантас Кведаравичюс. Ему было 45 лет.

Украинские СМИ сообщают, что ракета разорвалась рядом с автомобилем, в котором ехал Кведаравичюс. Раненного режиссера доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Мантас Кведаравичюс родился 28 августа 1976 года в Биржае, на севере Литвы. После окончания исторического факультета Вильнюсского университета (кафедра археологии, специализация – подводная археология) учился в Нью-Йоркском университете. В 2013 году окончил Оксфордский университет, специализация "Социальная и культурная антропология". Защитил на кафедре социальной антропологии Кембриджского университета докторскую диссертацию о кадыровской Чечне. Преподавал религию, право и политическую теорию в Кембридже.


В 2011 году снял документальный фильм "Барзах" о Чечне, превращенной в концлагерь.

В 2016 году снял фильм "Мариуполис" о войне в Донбассе. Его мировая премьера состоялась 14 февраля 2016 года на Берлинском международном кинофестивале. Фильм рассказывал о жизни в Мариуполе в условиях кризиса.

В 2019 году вышел его фильм "Парфенон".

Жил в Афинах. Владел литовским, английским, русским, испанским и греческим языками.

После вторжения армии РФ в Украину отправился в Мариуполь, где погиб 2 апреля 2022 года.

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