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NEWSru.co.il :: В мире3 января 2022 г., 10:58

Байден заверил Зеленского в нерушимой поддержке США

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Байден заверил Зеленского в нерушимой поддержке США

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер заверил собеседника, что в случае российского вторжения ответ США и их союзников будет самым решительным.

Комментируя беседу в социальной сети Twitter, Зеленский поблагодарил собеседника за нерушимую поддержку Украины, подчеркнув особый характер отношений двух государств. Он также сообщил, что совместные действия США и Украины могут остановить эскалацию напряженности.

Этой беседе предшествовали два телефонных разговора Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Американский президент пригрозил России санкциями, в ответ Путин заявил о возможности полного разрыва отношений с США.


"Я не буду публично обсуждать детали нашего разговора с Путиным, но я заявил предельно ясно: он не может, просто не может вторгнуться в Украину", - сообщил Байден.

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