Австралия ввела санкции против депутатов Госдумы РФ, министров ДНР и ЛНР, а также против Владимира Соловьева

Министерство иностранных дел и торговли Австралии объявило о введении австралийскими властями нового пакета санкций в отношении 75 депутатов Госдумы РФ, 20 министров "Донецкой народной республики" и 12 министров "Луганской народной республики".

Кроме того санкции введены против российского тележурналиста Владимира Соловьева.

Глава МИД Австралии Марис Пейн заявила в этой связи: "Австралия подтверждает нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины".