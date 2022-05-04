Австралия ввела санкции против депутатов Госдумы РФ, министров ДНР и ЛНР, а также против Владимира Соловьева
Министерство иностранных дел и торговли Австралии объявило о введении австралийскими властями нового пакета санкций в отношении 75 депутатов Госдумы РФ, 20 министров "Донецкой народной республики" и 12 министров "Луганской народной республики".
Кроме того санкции введены против российского тележурналиста Владимира Соловьева.
Глава МИД Австралии Марис Пейн заявила в этой связи: "Австралия подтверждает нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины".
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