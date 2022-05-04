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NEWSru.co.il :: В мире4 мая 2022 г., 08:02

Австралия ввела санкции против депутатов Госдумы РФ, министров ДНР и ЛНР, а также против Владимира Соловьева

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Глава МИД Австралии Марис Пейн

Министерство иностранных дел и торговли Австралии объявило о введении австралийскими властями нового пакета санкций в отношении 75 депутатов Госдумы РФ, 20 министров "Донецкой народной республики" и 12 министров "Луганской народной республики".

Кроме того санкции введены против российского тележурналиста Владимира Соловьева.

Глава МИД Австралии Марис Пейн заявила в этой связи: "Австралия подтверждает нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины".


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