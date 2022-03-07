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NEWSru.co.il :: В мире7 марта 2022 г., 21:02

Завершился третий раунд российско-украинских переговоров

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Закончился третий раунд российско-украинских переговоров

Украинские и российские СМИ передали, что в Беловежской пуще завершились переговоры между делегациями России и Украины.

ТАСС передает, что встреча продолжалась около трех часов. Российская делегация покинула место проведения переговоров на вертолете.

Член делегации РФ, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после окончания третьего раунда переговоров, сообщил, что новая встреча также состоится на территории Беларуси "в ближайшее время".

"Было бы наивно предполагать, что сегодня будет что-либо подписано, это объемные материалы. Безусловно, в самое ближайшее время работа по этим документам будет продолжена. Итак, следующий, четвертый раунд состоится на территории Беларуси в самое ближайшее время", - цитирует Слуцкого ТАСС.


Российская сторона сообщает, что на встрече также поднимались вопросы нейтрального статуса Украины, затрагивалась тема русского языка. По словам того же Слуцкого, которого цитируют российские информационные агентства, российская делегация привезла конкретные письменные предложения, которые украинская сторона "взяла для проработки". По словам Слуцкого, предложения включают "политические аспекты, вопросы денацификации и вопросы русского языка и, разумеется, все, что связано с нейтральным статусом, демилитаризацией".

Помощник президента Владимир Мединский, которого цитирует РБК, заявил, что ожидания России не оправдались. Украинская сторона отказалась подписать документы, а забрала их для изучения.

Михаил Подоляк, член украинской делегации, советник главы аппарата президента Украины, в своем "твиттере" сообщил в некоторых подвижках в вопросе о гуманитарных коридорах. "Третий раунд переговоров завершился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", - говорится в его "твиттере".

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