Новый пакет санкций США: в "черный список" внесены более 2600 россиян и белорусов

Государственный департамент США объявило новом пакете санкций в отношении России. Под санкции подпали члены правления Сбербанка и Газпромбанка, а также Московский индустриальный банк и 10 его дочерних компаний, предприятие оборонного комплекса "Промтехнология".

Вводятся визовые ограничения в отношении 2600 российских и белорусских военных, в том числе участников боевых действий в Буче.

Ужесточены санкции в отношении судоходных компаний России, связанных с министерством обороны. Компании "Фертоинг", выпускающей дистанционно управляемые подводные аппараты, будет запрещен доступ к американским технологиям.

Госдепартамент также объявил о распространении санкций на военных чиновников РФ и назначенцах России на оккупированных территориях, причастных к нарушениям прав человека и норм международного гуманитарного права.

Введены санкции в отношении Первого канала, "России 1" и НТВ, которые среди прочего запрещают американским компаниях размещать на них рекламу и предоставлять оборудование.

Вводятся санкции в отношении тех, кто "причастен к многолетним репрессиям против оппозиции в Беларуси". В "черный список" попали Дмитрий Павличенко, Юрий Сиваков и Виктор Шейман, а также члены их семей. Павличенко, Сиваков и Шейман, как говорится в сообщении Госдепартамента, причастным к исчезновению как минимум одного критика Лукашенко в 1999 году.