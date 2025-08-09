x
09 августа 2025
Мир

Согласована встреча Трампа и Путина на Аляске

Дональд Трамп
Владимир Путин
время публикации: 09 августа 2025 г., 03:10 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 05:18
Согласована встреча Трампа и Путина на Аляске
AP Photo/Pavel Bednyakov

В ночь на 9 августа стало известно, что Вашингтон и Москва согласовали проведение встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Информация подтверждена пресс-службами Белого дома и Кремля.

Согласно официальным источникам, встреча запланирована на пятницу, 15 августа.

Губернатор Аляски Майк Данливи уже обсудил с Белым домом предстоящую встречу президента США и президента РФ на территории штата.

Мир
