Антиизраильский "День гнева" в Греции прошел без серьезных происшествий

В воскресенье, 10 августа, по всей Греции, включая острова, прошли акции в рамках "Дня гнева". Накануне МИД Израиля призвал израильтян в Греции избегать мест проведения демонстраций и проявлять осторожность.

По информации Efsyn.gr, акции были организованы палестинской диаспорой, альянсом "Остановим войну", движениями BDS и "March to Gaza", а также коалицией KEERFA.

По данным греческих СМИ, протесты прошли более чем в ста точках по всей стране; News24/7 указывает 105 локаций. Во многих населенных пунктах это были пикеты – от нескольких человек до нескольких десятков. Самая массовая акция прошла в Афинах на площади Синтагма: оценки СМИ варьируются от сотен участников (Efsyn) до тысяч (Ta Nea).

Сообщений о массовых беспорядках или волне задержаний на момент публикации в крупных греческих изданиях нет; репортажи описывают мирные шествия, в центре Афин перекрывалось движение.