Произраильский марш в Лондоне: "Без возвращения заложников нет палестинского государства"

Сотни людей, включая родственников заложников и членов еврейской общины Великобритании, прошли в воскресенье, 10 августа, маршем к Даунинг-стрит с требованием не признавать Палестинское государство до тех пор, пока не будут освобождены удерживаемые ХАМАСом израильтяне. Марш был организован движением Stop the Hate UK и рядом еврейских организаций.

Участники марша призвали премьер-министра Великобритании Кира Стармера сконцентрировать свои усилия на освобождении остающихся в плену ХАМАСа заложников, до того, как он объявит о признании Палестинского государства. На митинге выступила Нога Гутман, кузина Эвьятара Давида, удерживаемого террористами в Газе, и видео с которым было опубликовано ХАМАСом на прошлой неделе.

Марш сопровождался столкновениями с пропалестинскими активистами. В районе Трафальгарской площади столкновения произошли после того, как двое мужчин начали скандировать: "Свободу Палестине!". Еще один инцидент произошел у ворот Даунинг-стрит, где мужчина облил водой одного из участников марша, а затем схватил его за шею. Нападавший был задержан полицией.

Марш проходил на фоне заявлений Кира Стармера о намерении в сентябре на Генеральной ассамблее ООН поддержать создание палестинского государства, если Израиль не выполнит ряд условий, включающих прекращение боевых действий в Газе и решение гуманитарных проблем в секторе.