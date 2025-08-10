Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1264-й день войны

Минобороны РФ 10 августа 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Варачино, Перше Травня и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Чугуновка и Тихое Харьковской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы М777 и М114 производства США, склад боеприпасов и шесть складов материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Осиново, Купянск, Петропавловка Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Кировск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Александро-Шультино, Иванополье и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 215 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, восемь пикапов, три орудия полевой артиллерии производства стран НАТО и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Сухецкое, Родинское, Чунишино, Красноармейск, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Искра, Александроград Донецкой Народной Республики, Вороное, Ивановка, Новопетровское, Калиновское и Васильковка Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и 10 автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Лукьяновское, Степногорск Запорожской области, Берислав, Никольское, Антоновка и Днепровское Херсонской области. Уничтожено до 85 военнослужащих, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску ВСУ на Донбасс, складам беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 134-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", три управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 372 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 76185 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24519 танков и других боевых бронированных машин, 1584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28360 орудий полевой артиллерии и минометов, 39418 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 121500 человек (по известным именам) или около 165 тысяч (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 146 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).