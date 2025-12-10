Лидер венесуэльской оппозиции не приехала на церемонию вручения ей Нобелевской премии мира

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо не приняла участия в прошедшей в Осло церемонии вручения ей Нобелевской премии мира. Престижная награда была вручена ее дочери Ане Корине Соза.

Как сообщил Нобелевский комитет, Мачадо прибудет в норвежскую столицу только вечером 10 декабря. Накануне церемонии была опубликована аудиозапись, на которой она обещает добраться до Осло, говоря, что уже в пути. Власти Венесуэлы сообщили, что запретят ей вернуться в страну в случае выезда за границу.

Местонахождение Мачадо неизвестно. В последний раз она появлялась на публике почти год назад – 9 января 2025 года на манифестации против инаугурации Николаса Мадуро, в третий раз избранного президентом Венесуэлы. Мадуро правит страной с 2013 года.

Напомним, что премия была присуждена Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".