10 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
10 декабря 2025
Мир

Лидер венесуэльской оппозиции не приехала на церемонию вручения ей Нобелевской премии мира

Нобелевские премии 2025
Венесуэла
время публикации: 10 декабря 2025 г., 15:33 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 15:35
Дочь лауреата Нобелевской премии мира, Ана Корина Соса, принимает награду своей матери, лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо. Осло, Норвегия
Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix, Pool via AP

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо не приняла участия в прошедшей в Осло церемонии вручения ей Нобелевской премии мира. Престижная награда была вручена ее дочери Ане Корине Соза.

Как сообщил Нобелевский комитет, Мачадо прибудет в норвежскую столицу только вечером 10 декабря. Накануне церемонии была опубликована аудиозапись, на которой она обещает добраться до Осло, говоря, что уже в пути. Власти Венесуэлы сообщили, что запретят ей вернуться в страну в случае выезда за границу.

Местонахождение Мачадо неизвестно. В последний раз она появлялась на публике почти год назад – 9 января 2025 года на манифестации против инаугурации Николаса Мадуро, в третий раз избранного президентом Венесуэлы. Мадуро правит страной с 2013 года.

Напомним, что премия была присуждена Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

