Задержан российский бизнесмен, подозреваемый в причастности к взрыву в порту Бейрута в 2020 году

Российский бизнесмен Игорь Гречушкин, подозреваемый в причастности к взрыву в порту Бейрута в 2020 году и объявленный в международный розыск, был задержан правоохранительными органами Болгарии. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на болгарские СМИ.

Согласно материалам дела, на принадлежащем предпринимателю судне Rhosus в 2013 году в Бейрут было доставлено более 2000 тонн нитрата аммония. В розыск был объявлен и капитан судна Борис Прокошев – также гражданин России.

Как сообщается, Гречушкин, у которого есть и гражданство Кипра, был задержан в аэропорту Софии несколько дней назад. Ливанские власти уже обратились к Болгарии с просьбой об экстрадиции, однако если в этом будет отказано, следователи готовы прибыть в Софию для допроса.

Напомним: 4 августа 2020 в порту Бейрута взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры. Это стало одним из самых мощных конвенциональных взрывов в истории. 218 человек погибли, более 6000 пострадали. Около 300000 человек лишились жилья.