Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 50 из 80 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 20 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 10 декабря 2025 года российские военные выпустили по Украине 80 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 50 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 29 ударных БПЛА в семи локациях. Причинен значительный ущерб в Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях. Есть погибший и раненые.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 10 декабря на территории Российской Федерации были перехвачены 20 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Калужской, Белгородской областей и над территорией Московского региона. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.