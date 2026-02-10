Премьер-министр Австралии "потрясен" произошедшим на акциях протеста против визита Герцога

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе высказался по поводу пропалестинских протестов в Сиднее, которые прошли во время визита в город президента Израиля Ицхака Герцога.

Он резко осудил насилие во время пропалестинской акции в Сиднее, прошедшей на фоне визита Герцога. В интервью радиостанции Triple M Альбанезе заявил, что "потрясен" произошедшим и призвал выражать позицию мирно: "Австралийцы хотят, чтобы убийства прекратились – и израильтян, и палестинцев, – но не хотят, чтобы этот конфликт переносили сюда".

По данным полиции Нового Южного Уэльса, на акции у Sydney Town Hall были задержаны 27 человек, из них 10 – по подозрению в нападении на полицейских. Полиция также заявила о пострадавших сотрудниках и применении перцового спрея после того, как часть участников пыталась прорвать кордоны и начать несанкционированный марш.

Протест проходил в условиях усиленного режима безопасности, введенного в связи с официальным визитом Герцога. Организаторы акции и ряд политиков обвинили полицию в чрезмерной жесткости и "эскалации", тогда как власти штата и руководство полиции настаивают, что ограничения и силовые меры были необходимы из-за рисков общественной безопасности в центре города и близости к другим массовым мероприятиям.

Власти Австралии подчеркивают, что право на протест сохраняется, но демонстрации должны быть законными и ненасильственными.