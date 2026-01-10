x
Мир

В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс на выдаче багажа

время публикации: 10 января 2026 г., 09:32
В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс на выдаче багажа
В московском аэропорту Шереметьево на фоне непогоды возникли массовые задержки с обработкой и выдачей багажа пассажирам.

Вечером 9 января в терминалах В и С в зоне прилета скопились около трех тысяч человек, которые несколько часов ожидали выдачи своего багажа. Кроме того, из-за очередей и задержек в оформлении рейсов многим пассажирам пришлось часами сидеть в самолетах после приземления в аэропорту, сообщает "Медуза".

В связи с сильным снегопадом аэропорт объявил, что прекращает принимать рейсы до 10 утра 10 января. Вылеты осуществляются по графику.

Оперативный штаб Шереметьево также принял решение о персональной доставке багажа по адресам пассажиров авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия". Для этого пассажирам необходимо заполнить форму обратной связи на сайте компании "Аэрофлот" и указать свои полетные данные и адрес доставки. Пассажирам остальных авиакомпаний руководство аэропорта предложило ожидать получения багажа в зоне выдачи.

Утром 10 января авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" сообщили об отмене части рейсов из Шереметьево из-за погодных условий.

