Стрельба в Эквадоре; погибли дети легендарного вратаря, а также криминальный авторитет "Сталин"

На острове Моколи в Гуаякиле (Эквадор) в результате вооруженного нападения на частную футбольную площадку погибли три человека. Преступление вызвало огромный резонанс в стране из-за личностей погибших.

Среди погибших – Сталин Оливеро, известный под прозвищем "Сталин", считался одним из ключевых лидеров преступной группировки "Лос Лагартос" (Los Lagartos). Это одна из старейших и наиболее влиятельных банд в Эквадоре, которая десятилетиями ведет кровавую войну с картелем "Лос Чонерос" за контроль над портами Гуаякиля для транзита кокаина.

Также погибли Виктория Луис и Даниэль Адриан Моралес, дочь и сын легендарного эквадорского вратаря Карлоса Луиса Моралеса.

Еще несколько человек, находившихся на площадке, получили ранения и были госпитализированы, но их личности и статус (были ли это телохранители Оливеро или другие игроки) пока официально не разглашаются в интересах следствия.