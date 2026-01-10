Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1417-й день войны

Минобороны РФ 10 января 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка и Кучеровка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Старица и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли более 130 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожены три склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктовКупянск-Узловой, Глушковка, Нечволодовка, Грушевка Харьковской области и Ильичевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 190 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Константиновка, Кривая Лука, Закотное, Краматорск и Славянск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов и четыре склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Гришино, Красноярское, Родинское Донецкой Народной Республики, Межевая и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери противника составили до 410 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области, Терноватое, Бойково и Новоукраинка Запорожской области. ВСУ потеряли более 135 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и артиллерийское орудие. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, хранилищам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 70 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 108 276 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 042 танка и других боевых бронированных машин, 1 637 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 484 орудия полевой артиллерии и минометов, 51 345 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 156200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).