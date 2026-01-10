x
10 января 2026
10 января 2026
10 января 2026
последняя новость: 11:56
Мир

МИД Катара выразил "глубокое сожаление" в связи с повреждением здания своего посольства в Киеве

Катар
Война в Украине
время публикации: 10 января 2026 г., 11:04 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 11:35
МИД Катара выразил "глубокое сожаление" в связи с повреждением здания своего посольства в Киеве
ГСЧС по Киеву

Власти Катара выразили "глубокое сожаление" в связи с повреждением здания своего посольства в Киеве в результате обстрела в ночь на 9 января.

В посольстве сообщили, что пострадавших среди сотрудников нет. При этом в заявлении ведомства нет указаний на то, кто ответственен за обстрел и повреждение дипмиссии.

МИД Катара отметил необходимость защиты посольств и дипломатических миссий, а также "урегулирования украинско-российского кризиса путем диалога и мирных средств".

Глава МИД Украины Андрей Сибига опубликовал в соцсетях фото последствий обстрела посольства Катара в Киеве, обвинив Россию в грубом нарушении Венской конвенции.

Министерство иностранных дел РФ назвало обвинения в причастности Москвы к повреждению посольства Катара ложными.

Мир
