x
10 мая 2026
|
последняя новость: 06:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 мая 2026
|
10 мая 2026
|
последняя новость: 06:32
10 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Нападение боевиков в Конго, около 70 убитых

Погибшие
Африка
время публикации: 10 мая 2026 г., 01:37 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 05:40
Нападение боевиков в Конго, около 70 убитых
AP Photo/Moses Sawasawa

По меньшей мере 69 человек были убиты в результате нападения боевиков в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго, сообщает AFP со ссылкой на местные источники и представителей сил безопасности.

Нападение было совершено в конце апреля вооруженными людьми, связанными с группировкой CODECO. Из-за сохранявшейся угрозы в районе тела погибших не могли забрать в течение нескольких дней.

Источники в силовых структурах говорят о 69 убитых, местный представитель гражданской защиты Дьедонне Лоса заявил AFP, что число жертв превышает 70.

Итури, богатая золотом провинция у границы с Угандой, уже много лет остается зоной кровавого конфликта между вооруженными группировками.

CODECO заявляет, что защищает интересы народа ленду; среди ее противников – группировки, связанные с народом хема.

В регионе также действует группировка ADF, связанная с "Исламским государством".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 января 2026

Нападение исламистов в Конго, десятки убитых