10 ноября 2025
Мир

По делу о взрыве в Дели произведены первые задержания, количество жертв растет

Индия
время публикации: 10 ноября 2025 г., 22:28 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 22:33
По делу о взрыве в Дели произведены первые задержания, количество жертв растет
AP Photo/Manish Swarup

Два человека задержаны для допроса в связи со взрывом рядом с цитаделью эпохи Великих Моголов "Красный форт" в столице Индии Дели. По официальным данным, жертвами взрыва стали девять человек, около 20 получили ранения. СМИ сообщают о 13 погибших и 24 пострадавших.

Взрыв произошел в автомобиле, остановившемся на светофоре рядом со станцией метро "Красный форт". По данным СМИ, в машине находились три человека. Как пишет Hindustan Times со ссылкой на полицию, задержанные – бывший и нынешний владельцы автомобиля.

Место взрыва, оцеплено, проводятся следственные мероприятия. В нескольких городах Индии, а также в Джамму и Кашмире объявлено состояние повышенной боеготовности. Посольство США выступило с предупреждением для своих граждан, рекомендовав им избегать людных мест.

Мир
