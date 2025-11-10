x
Мир

В Белом доме прошли переговоры Трампа с президентом Сирии аш-Шараа

Сирия
Дональд Трамп
время публикации: 10 ноября 2025 г., 21:55 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 22:00
В Белом доме прошли переговоры Трампа с президентом Сирии аш-Шараа
AP Photo/Jacquelyn Martin

В Вашингтоне состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа, который стал первым в истории главой сирийского государства, посетившим Белый дом.

Встреча прошла в Овальном кабинете, куда не были допущены журналисты. По ее окончанию Трамп и аш-Шараа воздержались от заявлений для прессы. На выезде из Белого дома президент Сирии остановился у манифестации в поддержку новых сирийских властей и побеседовал с ее участниками.

Накануне саммита сообщалось, что предметом переговоров станет восстановление Сирии после гражданской войны, ее участие в коалиции против террористической группировки "Исламское государство", отмена санкций и возможное соглашение с Израилем в сфере безопасности.

После завершения переговоров министерство финансов сообщило об отмене санкций, включая "закон Цезаря", приятый в 2019 году и жестко ограничивающий экономику Сирии в связи с преступлениями против сирийских граждан, совершенных предыдущим режимом.

Напомним, что аш-Шараа, ранее известный как Абу Мухаммад аль-Джулани, – бывший глава террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам". Еще несколько месяцев назад он находился в американском списке разыскиваемых террористов, за информацию о нем США предлагали вознаграждение в десять миллионов долларов.

