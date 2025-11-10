Семья из Ирана пыталась въехать на Маврикий с поддельными израильскими паспортами

Миграционные власти острова Маврикий задержали на минувшей неделе супругов из Ирана и их сына по подозрению в попытке пересечения границы с поддельными документами: на паспортном контроле иранцы предъявили поддельные израильские паспорта.

По сообщению JDN, семейство прибыло на Маврикий в отпуск, но поскольку предъявленные ими израильские паспорта отличались от других их документов, сотрудник паспортного контроля заподозрил неладное и направил туристов на более тщательную проверку.

Из паспортного контроля связались с "Интерполом" и с Управлением регистрации народонаселения и миграции в Израиле, переслав фотографии предъявленных туристами израильских паспортов.

Израильские власти сообщили коллегам, что паспорта поддельные, их номера числятся в перечне украденных паспортов, принадлежавших израильским гражданам, а титульная страница со всеми данными обладателей паспортов полностью сфабрикована.

Иранцы были задержаны, власти Маврикия рассматривают вопрос о предъявлении им обвинений или депортации.