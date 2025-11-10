Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1356-й день войны

Минобороны РФ 10 ноября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

Сегодняшний отчет начинается с заявления: "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по военным аэродромам, центру радио и радиотехнической разведки ВСУ, складу реактивных снарядов к системе залпового огня "Ольха", а также цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены".

Ранее генштаб ВСУ сообщал, что ночью 10 ноября 2025 года российские военные выпустили по Украине две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", пять зенитных ракет С-300/С-400 и 67 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 52 БПЛА, запущенных российскими военными. Сведений о перехватах ракет нет. Зафиксированы попадания 15 ударных БПЛА в девяти локациях. Причинен значительный ущерб в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях, есть пострадавшие.

Далее в отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кияница, Малая Корчаковка, Новая Сечь, Павловка и Пролетарское Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли более 130 военнослужащих, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять складов материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Березовка, Куриловка Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают разгром окруженной группировки противника. Отражены три атаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии из районов населенных пунктов Благодатовка и Петровка Харьковской области c целью деблокирования окруженных формирований ВСУ. За сутки уничтожены до 50 военнослужащих, два бронетранспортера М113 и три боевые бронированные машины HMMWV производства США, два пикапа и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили свыше 210 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Веролюбовка, Константиновка, Краматорск, Платоновка, Северск и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, двух егерских, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Розы Люксембург, Родинское Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. В ходе уничтожения окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики подразделения 1435-го мотострелкового полка 2-й армии освободили от украинских боевиков населенный пункт Гнатовка Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики российские штурмовые группы ведут активные наступательные действия в микрорайоне Динас, в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также зачистку территории западной промзоны. За сутки освобождены 244 здания. Отражены семь атак украинских вооруженных формирований из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Сорваны две попытки военнослужащих 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях. В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии развивают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона Западный. За сутки на красноармейском направлении уничтожены более 200 украинских военнослужащих, бронетранспортер "Spartan" производства Великобритании, боевая бронированная машина "Казак" и шесть пикапов. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили до 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Новое и Сладкое Запорожской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Даниловка, Орестополь, Покровское Днепропетровской области и Доброполье Запорожской области. ВСУ потеряли более 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьяновское, Орехов Запорожской области, Ивановка и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, восемь автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 95925 беспилотных летательных аппаратов, 635 зенитных ракетных комплексов, 25939 танков и других боевых бронированных машин, 1611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31224 орудия полевой артиллерии и миномета, 46305 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 145300 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 165 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).