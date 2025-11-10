x
10 ноября 2025
|
последняя новость: 09:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 ноября 2025
|
10 ноября 2025
|
последняя новость: 09:24
10 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

По Филиппинам ударил второй тайфун за неделю, эвакуирован миллион человек

Филиппины
Наводнение
время публикации: 10 ноября 2025 г., 09:03 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 09:08
По Филиппинам ударил второй тайфун за неделю, эвакуирован миллион человек
AP Photo/Aaron Favila

На Филиппины обрушился супертайфун "Фунг-Вонг". Скорость ветра составляет 185 километров в час, с порывами до 230 километров в час. Он принес с собой проливные дожди, наводнения и оползни. На данном этапе сообщается о двух погибших.

Около миллиона человек эвакуировано, отменены сотни авиарейсов, прекращена работа школ и учреждений, в некоторых районах отключено электричество. Предполагается, что в зоне поражения окажется две трети территории страны, поскольку он надвигается фронтом в 1800 километров.

Отметим, что "Фунг-Вонг" стал вторым тайфуном за неделю, ударившим по Филиппинам. Жертвами тайфуна "Кальмаэги", признанного самым разрушительным с начала 2025 года, стали 224 человека. Эксперты отмечают, что в результате изменения климата природные катаклизмы стали более частыми и смертоносными.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 ноября 2025

Последствия тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах: сотни погибших и пропавших без вести
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 ноября 2025

Жертвами тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах стали более 60 человек