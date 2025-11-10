По Филиппинам ударил второй тайфун за неделю, эвакуирован миллион человек

На Филиппины обрушился супертайфун "Фунг-Вонг". Скорость ветра составляет 185 километров в час, с порывами до 230 километров в час. Он принес с собой проливные дожди, наводнения и оползни. На данном этапе сообщается о двух погибших.

Около миллиона человек эвакуировано, отменены сотни авиарейсов, прекращена работа школ и учреждений, в некоторых районах отключено электричество. Предполагается, что в зоне поражения окажется две трети территории страны, поскольку он надвигается фронтом в 1800 километров.

Отметим, что "Фунг-Вонг" стал вторым тайфуном за неделю, ударившим по Филиппинам. Жертвами тайфуна "Кальмаэги", признанного самым разрушительным с начала 2025 года, стали 224 человека. Эксперты отмечают, что в результате изменения климата природные катаклизмы стали более частыми и смертоносными.