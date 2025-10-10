Против генпрокурора, которая обвиняла Трампа, открыто дело об ипотечном мошенничестве

Федеральное жюри присяжных в Восточном округе Вирджинии предъявило обвинение генеральному прокурору штата Нью-Йорк Летиции Джеймс по статье об ипотечном мошенничестве и ложных заявлениях в кредитной анкете. Об этом сообщают Associated Press и Reuters со ссылкой на источники и процессуальные документы.

По версии следствия, при покупке дома в Норфолке (Вирджиния) в 2020 году Джеймс заявила банку, что объект будет использоваться как "второе место проживания", что давало льготные условия по кредиту, а затем якобы сдавала его в аренду, тем самым получив выгоду порядка $19 тысяч.

Дело курирует прокуратура Восточного округа Вирджинии.

Летиция Джеймс в ближайшие недели должна предстать в суде для оглашения обвинений (по данным СМИ – 24 октября).

Защита Джеймс заявляет, что преследование "политически мотивировано". Сама она назвала обвинение "продолжением отчаянной политической кампании" и пообещала "решительно оспаривать беспочвенные претензии".

Напомним, что генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс возглавляла в 2021-2024 годах процессуальные обвинения против Дональда Трампа, вследствие которых в феврале 2024-го суд Нью-Йорка обязал Трампа выплатить $454 млн по делу о мошенничестве.