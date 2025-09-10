На окраине Вильнюса загорелись вагоны-цистерны со сжиженным газом

В среду, 10 сентября, на южной окраине Вильнюса прогремели мощные взрывы после того, как загорелись несколько железнодорожных цистерн со сжиженным газом. Жителям ближайших районов рекомендовали не выходить из домов.

По официальным данным, пострадал по меньшей мере один человек, передает Associated Press.

Пожар возник на площадке газонаполнительной станции в районе Траку-Воке, огонь охватил восемь вагонов.

По информации полиции, горевшие цистерны принадлежат компании Orlen Lietuva. Признаков умышленного поджога на данный момент нет. Однако рассматриваются все версии.