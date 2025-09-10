x
10 сентября 2025
|
последняя новость: 15:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 сентября 2025
|
10 сентября 2025
|
последняя новость: 15:33
10 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

На окраине Вильнюса загорелись вагоны-цистерны со сжиженным газом

Пожары
Литва
время публикации: 10 сентября 2025 г., 15:03 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 15:09
На окраине Вильнюса загорелись вагоны-цистерны со сжиженным газом
AP Photo/Mindaugas Kulbis

В среду, 10 сентября, на южной окраине Вильнюса прогремели мощные взрывы после того, как загорелись несколько железнодорожных цистерн со сжиженным газом. Жителям ближайших районов рекомендовали не выходить из домов.

По официальным данным, пострадал по меньшей мере один человек, передает Associated Press.

Пожар возник на площадке газонаполнительной станции в районе Траку-Воке, огонь охватил восемь вагонов.

По информации полиции, горевшие цистерны принадлежат компании Orlen Lietuva. Признаков умышленного поджога на данный момент нет. Однако рассматриваются все версии.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook