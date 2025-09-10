x
10 сентября 2025
|
последняя новость: 13:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
10 сентября 2025
|
10 сентября 2025
|
последняя новость: 13:59
10 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Мир

Число погибших в ходе протестов в Непале выросло до 25, аэропорт Катманду возобновил работу

Акции протеста
Погибшие
Азия
время публикации: 10 сентября 2025 г., 13:27 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 13:27
Число погибших в ходе протестов в Непале выросло до 25, аэропорт Катманду возобновил работу
AP Photo/Prakash Timalsina)

Министерство здравоохранения Непала сообщило, что число жертв столкновений в ходе протестов против планов властей блокировать соцсети и против коррупции достигло 25, передает агентство Reuters.

В то же время было объявлено, что международный аэропорт Трибхуван в Катманду возобновил работу.

На прошлой неделе правительство Непала заблокировало 26 платформ социальных сетей, включая Facebook, X и YouTube, из-за отказа компаний зарегистрироваться в Непале. Решение властей привело к массовым акциям протеста и столкновениям демонстрантов с полицией.

Были подожжены здание парламента страны и резиденция премьера, разграблены дома министров.

Индийские СМИ писали о задействовании армейских вертолетов для эвакуации министров.

Власти объявляли комендантский час.

Доступ к соцсетям в Непале был временно заблокирован, а затем – восстановлен.

Было объявлено об отставке премьер-министрп Непала Кхадги Прасада Шармы Оли.

