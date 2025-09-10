x
10 сентября 2025
|
последняя новость: 13:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 сентября 2025
|
10 сентября 2025
|
последняя новость: 13:59
10 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Фонд "Хинд Раджаб" просит об аресте израильтянина в Испании

время публикации: 10 сентября 2025 г., 12:55 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 12:55
Фонд "Хинд Раджаб" просит об аресте израильтянина в Испании
AP Photo/Emilio Morenatti)

Антиизраильский фонд "Хинд Раджаб" (HRF) обратился к властям Испании с просьбой об уголовном преследовании израильтянина, ранее служившего в 101-м батальоне бригады "Цанханим", заявив о его причастности к убийству в Газе.

В обращении утверждается, что этот израильтянин в настоящее время находится в Барселоне (по всей видимости, активисты HRF пришли к такому выводу, отслеживая публикации в социальных сетях).

В июле HRF обращался с аналогичной просьбой к властям Кипра, где по их данным в тот момент находился этот израильтянин.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 07 сентября 2025

Награды Венецианского кинофестиваля: не только политика. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 06 сентября 2025

Фильм "Голос Хинд Раджаб" получил гран-при жюри Венецианского кинофестиваля
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 августа 2025

В Международный уголовный суд подан иск против начальника Генштаба ЦАХАЛа и других офицеров
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 июля 2025

Бельгия передала МУС дело двух израильтян, подозреваемых в военных преступлениях