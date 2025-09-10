Фонд "Хинд Раджаб" просит об аресте израильтянина в Испании
время публикации: 10 сентября 2025 г., 12:55 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 12:55
Антиизраильский фонд "Хинд Раджаб" (HRF) обратился к властям Испании с просьбой об уголовном преследовании израильтянина, ранее служившего в 101-м батальоне бригады "Цанханим", заявив о его причастности к убийству в Газе.
В обращении утверждается, что этот израильтянин в настоящее время находится в Барселоне (по всей видимости, активисты HRF пришли к такому выводу, отслеживая публикации в социальных сетях).
В июле HRF обращался с аналогичной просьбой к властям Кипра, где по их данным в тот момент находился этот израильтянин.
