ГУР: армия РФ впервые применила против Украины БПЛА "Герань-5", почти копию иранского Karrar

Российские военные в начале 2026 года во время комбинированных воздушных атак против Украины впервые применили ударный БПЛА "Герань-5", сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины.

"Как и в случае с предыдущими "Геранями", этот БПЛА сложно считать собственной разработкой РФ. Зафиксировано существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским беспилотником Karrar", – подчеркнули в ГУР.

"Беспилотник имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра. В отличие от предыдущих модификаций линейки "Герань", аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме. В то же время большинство ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии", – говорится в сообщении ГУР МО Украины.

ГУР установило использование 12-канальной системы спутниковой навигации "комета", трекера на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G модемов, а также реактивного двигателя Telefly, аналогичного применяемому на БпЛА "Герань-3", однако с большей тягой.

Масса боевой части составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения около 1000 км.

Кроме того, по имеющейся информации, противник также прорабатывает варианты применения "Герань-5" с авиационных носителей, в частности самолетов Су-25, с целью увеличения дальности и удешевления использования. Отдельно рассматривается возможность оснащения аппарата ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации, отмечает "Интерфакс-Украина".